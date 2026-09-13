SEBI ने AI से ट्रेडिंग को बनाया आसान, युवा बिना कोडिंग बन रहे स्मार्ट ट्रेडर

भारत में ट्रेडिंग ने बहुत लंबा सफर तय किया है। यह ट्रेडिंग फ्लोर से शुरू होकर मोबाइल ऐप्स तक पहुंचा और अब AI इसमें सबसे नया और बड़ा बदलाव लेकर आया है।

अरिहंत प्लस जैसे प्लेटफॉर्म शुरुआती निवेशकों को बिना कोडिंग के केवल साधारण AI प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग रणनीतियां बनाने की सुविधा देते हैं।

यह उन युवा निवेशकों को बहुत पसंद आ रहा है, जो खुद ट्रेड करने की बजाय टेक्नोलॉजी से अपना काम आसान करवाना चाहते हैं।

वित्त वर्ष 2026 के अंत तक देश में 22.5 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट होने से यह साफ है कि जैसे-जैसे ज्यादा लोग स्मार्ट ट्रेडिंग टूल्स अपनाएंगे, इस क्षेत्र में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।