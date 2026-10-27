SEBI ने अगस्त की गलती को सुधारते हुए CAS नियमों में किया बदलाव

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में अपने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के नियमों में बदलाव किया है। अगस्त में लागू किए गए नियमों की वजह से शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव आया था और ट्रेडिंग करना मुश्किल हो गया।

अब एक्सपायरी के दिनों में डेरिवेटिव्स के सेटलमेंट के लिए वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) तरीके को फिर से शुरू किया गया है। इससे ब्रोकर्स को उम्मीद है कि ट्रेडिंग पहले से ज्यादा आसान और सुचारू होगी, जिससे उनकी परेशानियां कम होंगी।