देश की 9 कंपनियां ला रहीं IPO, SEBI के समक्ष दाखिल किए आवेदन
ट्रांस ACNR सॉल्यूशंस, महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस और जगतजीत एग्री इंजीनियरिंग समेत 9 कंपनियों ने हाल ही में 21 से 26 सितंबर के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आवेदन जमा किए हैं। इन कंपनियों का मकसद अपने कारोबार को बढ़ाना, कर्ज चुकाना और दूसरे खर्चों की भरपाई के लिए पूंजी जुटाना है। खास बात ये है कि ट्रांस ACNR ने गोपनीय तरीके से आवेदन किया है।
क्या है कंपनियों का लक्ष्य?
महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस 370 करोड़ रुपये के नए शेयर लाएगी और साथ ही 2.14 करोड़ इक्विटी शेयर भी बेचेगी। जगतजीत एग्री इंजीनियरिंग की योजना 300 करोड़ रुपये जुटाने की है, जिसके लिए वह 31 लाख शेयर बिक्री के लिए पेश करेगी।
दूसरी तरफ, जय पार्वती फोर्ज भी 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य लेकर चल रही है और 90 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) लाएगी।
इन कंपनियों के अलावा कूलकिंग इंडस्ट्रीज इंडिया, SG एनकॉन, माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज, साई इनफिनियम और अल्ट्रावाइब्रेंट इंटीग्रेटेड एनर्जी जैसी फर्मों ने भी आवेदन किया है। यह दिखाता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियां अपनी विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए IPO को एक अहम जरिया मान रही हैं।