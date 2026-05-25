SEBI ने दिया म्यूचुअल फंड SIP वेतन से काटने का प्रस्ताव बिज़नेस May 25, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कंपनियां सीधे कर्मचारियों के वेतन से म्यूचुअल फंड SIP की रकम काट सकेंगी।

यह बिल्कुल वैसे ही होगा, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए कटौती होती है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को बेहद आसान बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए, जो अभी निवेश की शुरुआत कर रहे हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं।

हालांकि, निवेशकों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। किसी भी कटौती से पहले कर्मचारी को अपनी स्पष्ट सहमति देनी अनिवार्य होगी।