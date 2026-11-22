NSE के MD आशीष कुमार चौहान को अगले साल जुलाई में अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि BSE में उनका पुराना लंबा कार्यकाल भी इस सीमा में गिना जाएगा।

दूसरी तरफ, BSE के MD सुंदरारमन राममूर्ति इन नए नियमों के तहत 65 साल की उम्र के बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस योजना में सभी ऐसे संस्थानों के लिए 12 साल की सीमा तय की गई है।

साथ ही जो व्यक्ति संशोधन लागू होने की तारीख तक MD के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें पद छोड़ने के लिए 15 साल का 'ट्रांजिशन पीरियड' दिया जाएगा। इससे बदलाव धीरे-धीरे होंगे और अधिकारियों को बिना किसी दिक्कत के जिम्मेदारी सौंपने का समय मिल जाएगा।