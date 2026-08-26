NRI अब घर बैठे कर सकेंगे भारत में निवेश, SEBI ने आसान बनाए KYC नियम

वेस्टेड फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और संस्थापक विक्रम शाह ने बताया कि डिजिटल KYC और ऑनबोर्डिंग की वजह से उन खुदरा NRI निवेशकों की परेशानियां खत्म होंगी, जो पहले लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के चलते भारत में निवेश करने से कतराते थे। उनका मानना है कि इन बदलावों से अब भारत में महज 5,000 डॉलर (करीब 4.5 लाख रुपये) जैसी छोटी रकम से भी निवेश करना संभव हो पाएगा।

दूसरी तरफ, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी (BCAS) की अध्यक्ष CA किंजल शाह ने भी इस बात पर जोर दिया कि कागजरहित और वीडियो आधारित ऑनबोर्डिंग से यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया में सही ऑडिट ट्रेल होना बेहद जरूरी है।

अगर, ये बदलाव जमीन पर उतरते हैं तो भारत में NRI निवेश को बड़ी तेजी से बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, रुपये का मूल्य और बाजार के रुझान जैसे पहलू तब भी मायने रखेंगे। SEBI ने इन नियमों में ढील देने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है।