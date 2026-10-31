SEBI की स्वतंत्र निदेशकों के लिए सपोर्ट नेटवर्क बनाने की योजना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) स्वतंत्र निदेशकों की मदद के लिए एक नई योजना पर विचार कर रहा है। ये स्वतंत्र निदेशक कंपनियों के बोर्ड में शामिल होते हैं और आम निवेशकों के हितों की रक्षा करते हैं। इस नई योजना का मकसद है कि वे अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें।

SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कोलकाता में इस योजना का ऐलान किया। इसका मुख्य विचार एक ऐसा सपोर्ट नेटवर्क तैयार करना है, जिससे ये निदेशक आपस में ज्यादा तालमेल बिठा सकें। उनका ध्यान केवल नियमों का पालन करने पर ही न रहे, बल्कि वे शेयरधारकों के हितों को सबसे ऊपर रखें।