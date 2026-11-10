SEBI ला रही प्री-ओपन ट्रेडिंग में धोखेबाजी रोकने के लिए मार्जिन जांच का नया नियम

मौजूदा समय में हर शेयर एक्सचेंज प्री-ओपन ऑर्डर्स को अपने-अपने तरीके से संभालता है। इस वजह से ऑर्डर मिलने के क्रम और उनकी अहमियत में फर्क पड़ सकता है, जो बाजार के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।

SEBI का लक्ष्य सभी एक्सचेंजों पर एक ही स्पष्ट प्रक्रिया लागू करना है। इससे बाजार में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।

ज्यादातर लोग इस बात से सहमत दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम नियम अभी तय नहीं हुए हैं। अगर, यह योजना सफल रहती है तो हो सकता है कि SEBI इसे क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन पर भी लागू कर दे। इसके बाद बाजार खुलने से पहले और बंद होने के बाद दोनों ही समय ट्रेडिंग अधिक सुचारू हो जाएगी।