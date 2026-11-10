SEBI ला रही प्री-ओपन ट्रेडिंग में धोखेबाजी रोकने के लिए मार्जिन जांच का नया नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्री-ओपन ट्रेडिंग में स्पूफिंग जैसी धोखेबाजी रोकने के लिए मार्जिन जांच का नया नियम लाने की तैयारी की है, ताकि बाजार साफ-सुथरा रहे।
इसके पीछे का विचार काफी सीधा है। किसी भी ऑर्डर को बाजार सिस्टम में दर्ज करने से पहले सभी एक्सचेंज यह देख लेंगे कि उसे देने वाले के पास मार्जिन यानि पर्याप्त पैसा मौजूद है या नहीं।
इससे केवल वही ऑर्डर मान्य होंगे, जिनके पीछे वास्तविक पूंजी का समर्थन है। साथ ही इन ऑर्डर्स के टाइमस्टैंप में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी, जिससे बाजार में भरोसा बढ़ेगा।
नियमों को समान बनाने का लक्ष्य
मौजूदा समय में हर शेयर एक्सचेंज प्री-ओपन ऑर्डर्स को अपने-अपने तरीके से संभालता है। इस वजह से ऑर्डर मिलने के क्रम और उनकी अहमियत में फर्क पड़ सकता है, जो बाजार के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।
SEBI का लक्ष्य सभी एक्सचेंजों पर एक ही स्पष्ट प्रक्रिया लागू करना है। इससे बाजार में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।
ज्यादातर लोग इस बात से सहमत दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम नियम अभी तय नहीं हुए हैं। अगर, यह योजना सफल रहती है तो हो सकता है कि SEBI इसे क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन पर भी लागू कर दे। इसके बाद बाजार खुलने से पहले और बंद होने के बाद दोनों ही समय ट्रेडिंग अधिक सुचारू हो जाएगी।