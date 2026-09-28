SEBI ने शुरू की PRIM की सुविधा, ग्राहकों के हिसाब से खास पोर्टफोलियो बनाना होगा आसान
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजर रूट फॉर इंवेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स (PRIM) नाम की एक नई सुविधा शुरू की है।
इसके आने से निवेश सलाहकारों के लिए अपने ग्राहकों के हिसाब से खास पोर्टफोलियो बनाना और भी आसान हो जाएगा।
अब निवेशकों को एक ही छत के नीचे म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), इंडेक्स फंड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) में निवेश का अवसर मिलेगा।
न्यूनतम निवेश 25 लाख रुपये किया
न्यूनतम निवेश की सीमा 50 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इस बदलाव से अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) का फायदा ज्यादा लोग उठा पाएंगे।
इसके अलावा, पोर्टफोलियो मैनेजर अब आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO), प्राइमरी डेट इश्यूएंस और कुछ खास विदेशी निवेश जैसे लिस्टेड इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT), म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड और विदेशी सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश जैसी नई रणनीतियां भी अपना सकेंगे। ये सब लागू नियमों के दायरे में ही होगा।
चीजों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट फीस को मैनेज की गई संपत्ति के एक फीसदी तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही, मैनेजर्स की जवाबदेही तय करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं।