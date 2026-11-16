SEBI साइबर सुरक्षा के लिए उठा रहा ये कदम, AI-मशीन लर्निंग इस्तेमाल के बनेंगे नए नियम

आने वाले नियमों से AI से लिए गए बड़े फैसलों पर इंसानों का कंट्रोल रहेगा। कंपनियों को यह भी बताना होगा कि वे AI और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं।

SEBI साइबर घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत प्लान भी तैयार कर रहा है। साथ ही वे क्वांटम कंप्यूटिंग से आने वाले खतरों पर भी नजर रख रहे हैं।

इसके अलावा, SEBI अपने 'सुदर्शन' टूल जैसे उपकरण भी बना रहा है। वे स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक बाजार तक पहुंच आसान बना रहे हैं, ताकि निवेशकों को संभावित जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।