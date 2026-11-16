SEBI साइबर सुरक्षा के लिए उठा रहा ये कदम, AI-मशीन लर्निंग इस्तेमाल के बनेंगे नए नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) वित्तीय बाजारों को साइबर खतरों से और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है।
इसके तहत नियमित सुरक्षा जांचें होंगी, कमजोरियों को तुरंत ठीक किया जाएगा और फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाए जाएंगे।
यह घोषणा SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में की।
पारदर्शिता को किया अनिवार्य
आने वाले नियमों से AI से लिए गए बड़े फैसलों पर इंसानों का कंट्रोल रहेगा। कंपनियों को यह भी बताना होगा कि वे AI और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं।
SEBI साइबर घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत प्लान भी तैयार कर रहा है। साथ ही वे क्वांटम कंप्यूटिंग से आने वाले खतरों पर भी नजर रख रहे हैं।
इसके अलावा, SEBI अपने 'सुदर्शन' टूल जैसे उपकरण भी बना रहा है। वे स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक बाजार तक पहुंच आसान बना रहे हैं, ताकि निवेशकों को संभावित जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।