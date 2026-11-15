SEBI की पूंजी बाजार में AI पर लगाम लगाने की तैयारी, रोबोट नहीं इंसान लेंगे फैसले

SEBI के प्रमुख तुहिन कांता पांडे ने बताया है कि ये नए नियम टेक्नोलॉजी की नई खोजों और निवेशकों की सुरक्षा के बीच तालमेल बैठाने के लिए हैं।

AI से जुड़े इन कदमों के अलावा नियामक अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। वह एक खास सिस्टम भी बना रहा है, जिससे किसी भी साइबर हमले पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

इसके साथ ही वो यह भी देख रहा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के बड़े खतरों से निपटने में कितनी तैयार है। यही नहीं SEBI डीप टेक और बायोटेक स्टार्टअप कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना आसान बना रहा है, ताकि वे जल्दी बाजार में पैसा जुटा सकें।