SEBI देगा आम निवेशकों को सीधे शेयर बाजार में निवेश का मौका

DMA बदलावों पर दे सकते हैं अपनी राय

इस बदलाव से आम निवेशकों को बाजार में ट्रेडिंग करने की ज्यादा आजादी मिलेगी और वे दलालों पर पहले से कम निर्भर रहेंगे।

SEBI की यह भी मंशा है कि DMA सुविधा को कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए भी खोला जाए। इसके अलावा, वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) पर लगी पाबंदियों को कम करके बाजार को सभी के लिए और ज्यादा सुलभ बनाना चाहता है।

साथ ही, नियामक ने कुछ मजबूत तकनीकी नियमों का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें सभी के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी करना और साइबर सुरक्षा को और बेहतर बनाना जैसे कदम शामिल हैं। अगर, आप इन प्रस्तावित बदलावों पर अपनी राय या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप 13 जुलाई तक SEBI को बता सकते हैं।