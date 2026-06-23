SEBI देगा आम निवेशकों को सीधे शेयर बाजार में निवेश का मौका
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) आम निवेशकों को सीधे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (DMA) की सुविधा देने की योजना बना रहा है।
अभी तक यह सुविधा सिर्फ बड़े संस्थानों को ही मिलती थी। DMA के जरिए निवेशक अपने ट्रेड सीधे स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में डाल सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी डीलर या बिचौलिये की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह कदम SEBI के नियमों को आसान बनाने की कोशिश का हिस्सा है। साथ ही, इसमें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे।
DMA बदलावों पर दे सकते हैं अपनी राय
इस बदलाव से आम निवेशकों को बाजार में ट्रेडिंग करने की ज्यादा आजादी मिलेगी और वे दलालों पर पहले से कम निर्भर रहेंगे।
SEBI की यह भी मंशा है कि DMA सुविधा को कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए भी खोला जाए। इसके अलावा, वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) पर लगी पाबंदियों को कम करके बाजार को सभी के लिए और ज्यादा सुलभ बनाना चाहता है।
साथ ही, नियामक ने कुछ मजबूत तकनीकी नियमों का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें सभी के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी करना और साइबर सुरक्षा को और बेहतर बनाना जैसे कदम शामिल हैं। अगर, आप इन प्रस्तावित बदलावों पर अपनी राय या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप 13 जुलाई तक SEBI को बता सकते हैं।