SEBI की हर ट्रेड पर रहेगी पैनी नजर, खाते के इस्तेमाल का चलेगा पता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ट्रेडिंग टर्मिनल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक उपाय पर विचार कर रहा है। इस उपाय के तहत हर ट्रेडिंग टर्मिनल को उसके मीडिया एक्सेस कंट्रोल (MAC) और स्टैटिक IP एड्रेस से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर, कोई ट्रेड होगा तो पता चल पाएगा कि वह कहां से किया गया था और उसे कौन चला रहा था।

इससे नियमों को तोड़ने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। SEBI यह कदम तब उठा रहा है, जब मनीकंट्रोल ने एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ब्रोकर कथित तौर पर दूसरों को अपने खातों का इस्तेमाल करने दे रहे थे और इसके बदले फीस या मुनाफे में हिस्सेदारी ले रहे थे, जो कि गैर-कानूनी है।