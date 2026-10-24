SEBI की स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी

इसके साथ ही SEBI टोकनाइज्ड कॉरपोरेट बॉन्ड्स लाने की भी सोच रहा है। इससे लोग स्टॉक्स के अलावा बॉन्ड्स में भी ज्यादा आसानी और तेजी से ट्रेडिंग कर पाएंगे।

एक AI सैंडबॉक्स बनाने की भी योजना है। यह एक सुरक्षित माहौल होगा, जहां नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को मार्केट की स्थिरता को खतरे में डाले बिना आजमाया जा सकेगा।

इन सभी कदमों का मकसद मार्केट में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और सेटलमेंट से जुड़े जोखिमों को कम करना है। साथ ही इससे सभी के लिए काम और ज्यादा सुगम हो जाएगा।