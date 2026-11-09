मेकमाईट्रिप के भारतीय कारोबार के IPO को SEBI से मिली हरी झंडी

इस IPO से जुटाए गए पैसों से मेकमाईट्रिप को विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी को लंबी अवधि के विकास और रणनीतिक अधिग्रहण में सहयोग मिलेगा, साथ ही उसके ब्रांड को भी मजबूती मिलेगी।

MMT इंडिया मुख्य कंपनी का ही हिस्सा बनी रहेगी। इसलिए इसके वित्तीय नतीजे मूल कंपनी के साथ ही समेकित होते रहेंगे। यह कदम टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और भविष्य के अवसरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए उठाया गया है। इसमें सभी नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।