मेकमाईट्रिप के भारतीय कारोबार के IPO को SEBI से मिली हरी झंडी
मेकमाईट्रिप की भारतीय सहायक कंपनी MMT इंडिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की मंजूरी मिल गई है।
कंपनी ने जुलाई में गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे। अब वह आम जनता को अपने शेयर बेच सकेगी, जिससे लोगों के लिए भारत के प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफार्म में निवेश करने के नए रास्ते खुल गए हैं।
जुटाए पैसे से विस्तार को मिलेगा बढ़ावा
इस IPO से जुटाए गए पैसों से मेकमाईट्रिप को विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी को लंबी अवधि के विकास और रणनीतिक अधिग्रहण में सहयोग मिलेगा, साथ ही उसके ब्रांड को भी मजबूती मिलेगी।
MMT इंडिया मुख्य कंपनी का ही हिस्सा बनी रहेगी। इसलिए इसके वित्तीय नतीजे मूल कंपनी के साथ ही समेकित होते रहेंगे। यह कदम टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और भविष्य के अवसरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए उठाया गया है। इसमें सभी नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।