SEBI ने जेप्टो के IPO को दी हरी झंडी, 12,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य 

IPO से पहले कई चुनाैतियां

जेप्टो अपने IPO के जरिए 12,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। कंपनी को उम्मीद है कि यह IPO जुलाई से सितंबर के बीच आ सकता है। हालांकि, कंपनी के लिए यह राह आसान बिलकुल नहीं होगी।

दुनियाभर में जारी तनाव और फंडिंग की कमी के चलते शेयर बाजार में फिलहाल कमजोरी बनी हुई है। साथ ही, जेप्टो को ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिनके पास जेप्टो से ज्यादा वित्तीय ताकत है और वे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खूब पैसा खर्च कर रहे हैं।

ऐसे में सभी की निगाहें इसके IPO पर टिकी हैं कि क्या वह इन तमाम चुनौतियों के बावजूद निवेशकों का विश्वास हासिल कर पाएगी।