SEBI-NSE फ्यूचर्स और ऑप्शन्स स्टॉक्स के लिए शुरू करेगी CAS

CAS लागू होने के साथ ट्रेडिंग के घंटों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिन स्टॉक्स पर F&O का असर नहीं होगा, उनके लिए पहले की तरह 3:30 बजे ही ट्रेडिंग बंद होगी, वहीं F&O स्टॉक्स जो कैश मार्केट में हैं, उनके लिए सामान्य ट्रेडिंग 3:15 बजे तक चलेगी।

इसके बाद, 3:15 से 3:35 बजे तक CAS चलेगा, जिससे एक ही क्लोजिंग प्राइस तय किया जा सकेगा। इक्विटी डेरिवेटिव्स को भी थोड़ा ज्यादा समय मिला है। अब उनकी भी ट्रेडिंग 3:40 बजे तक चलेगी, ताकि नए ऑक्शन प्रोसेस के साथ तालमेल बना रहे।