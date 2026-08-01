SEBI-NSE फ्यूचर्स और ऑप्शन्स स्टॉक्स के लिए शुरू करेगी CAS
3 अगस्त से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मिलकर उन चुनिंदा फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (F&O) स्टॉक्स के लिए एक नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) शुरू करेंगे, जो इसके दायरे में आएंगे। अब पुराने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (वीवैप) तरीके का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि खरीदने और बेचने के सभी ऑर्डर्स को एक साथ मिलाकर एक उचित अंतिम कीमत तय की जाएगी।
इसका मकसद है कि क्लोजिंग रेट्स और सटीक बन सकें और बाजार की असली मांग को बेहतर ढंग से दर्शाएं।
इक्विटी ट्रेडिंग के घंटों में बदलाव
CAS लागू होने के साथ ट्रेडिंग के घंटों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिन स्टॉक्स पर F&O का असर नहीं होगा, उनके लिए पहले की तरह 3:30 बजे ही ट्रेडिंग बंद होगी, वहीं F&O स्टॉक्स जो कैश मार्केट में हैं, उनके लिए सामान्य ट्रेडिंग 3:15 बजे तक चलेगी।
इसके बाद, 3:15 से 3:35 बजे तक CAS चलेगा, जिससे एक ही क्लोजिंग प्राइस तय किया जा सकेगा। इक्विटी डेरिवेटिव्स को भी थोड़ा ज्यादा समय मिला है। अब उनकी भी ट्रेडिंग 3:40 बजे तक चलेगी, ताकि नए ऑक्शन प्रोसेस के साथ तालमेल बना रहे।