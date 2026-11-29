भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अप्रवासी भारतीयों (NRIs), भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCIs) और कुछ विदेशी नागरिकों के लिए भारत में निवेश करना अब काफी सरल बना दिया है।

ये लोग 3 दिसंबर से विदेश में रहते हुए भी अपनी नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर पाएंगे। वे अपने विदेश के पते को प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने पैन नंबर को भी आसानी से सत्यापित कर पाएंगे।

अगर, कोई व्यक्ति ऐसे देश में है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों का पालन करता है तो उसे इस काम के लिए भारत आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से ही हो जाएगी।