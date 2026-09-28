गिफ्ट सिटी में SBI दे रहा डॉलर जमा पर 4.95 फीसदी ब्याज

SBI की गिफ्ट सिटी शाखा में अमेरिकी डॉलर (USD) टर्म डिपॉजिट पर 4.95 फीसदी तक का ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर भारत में बैंक की सामान्य शाखाओं से मिलने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा है।

अगर, डिपॉजिट की रकम 10 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) या उससे ज्यादा है तो ब्याज दर और भी ऊंची हो जाती है। बैंक के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने बताया कि गिफ्ट सिटी में मिलने वाली आकर्षक ब्याज दरों और इसके इकोसिस्टम में शामिल टैक्स बेनिफिट्स की वजह से यह एक बेहतरीन विकल्प बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के तहत 31 अगस्त तक अधिक ब्याज दरों वाली एक विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।