भारतीय परिवारों का 67 फीसदी खर्चा खाने-पीने से हटकर दूसरी चीजों पर हो रहा

अब परिवारों के बजट में खाने-पीने की चीजों का हिस्सा केवल 32.82 फीसदी रह गया है। यह लोगों के खर्च करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। खर्च के मामले में अलग-अलग राज्यों में भी साफ अंतर दिखता है।

सिक्किम, गोवा और हरियाणा जैसे राज्य प्रोटीन से भरपूर खाने पर ज्यादा खर्च करते हैं, वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस पर कम खर्च होता है।

जिन परिवारों में बुजुर्ग सदस्य ज्यादा होते हैं, वे दूध और फल ज्यादा खरीदते हैं, जबकि बच्चों वाले परिवार दूध से बनी चीजें, तैयार खाना और पैकेट वाले फूड आइटम्स पसंद करते हैं।