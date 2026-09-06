SBI करेगा 12,000 कर्मचारियों की भर्ती, 250 नई शाखाएं भी खोलेगा

बढ़ते इलाकों और बिजनेस हब में ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए SBI अपनी नई शाखाएं इन्हीं जगहों पर खोलेगा।

बैंक और इसकी सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड मिलकर नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (NSE) में अपनी एक फीसदी तक की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं।

इसमें SBI 0.65 फीसदी और इसकी सहायक कंपनी 0.35 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। यह बिक्री NSE के आने वाले बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के दौरान होगी।

इस साल की शुरुआत में बैंक ने अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट का कुछ हिस्सा 11,675 करोड़ रुपये में बेचा था। सेट्टी ने बताया कि फिलहाल उनकी किसी और सहायक कंपनी को बेचने की कोई योजना नहीं है।