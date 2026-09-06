SBI करेगा 12,000 कर्मचारियों की भर्ती, 250 नई शाखाएं भी खोलेगा
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए एक बड़ी विस्तार योजना तैयार की है। इसके तहत बैंक पूरे भारत में करीब 12,000 लोगों को नौकरी देगा और 250 नई शाखाएं खोलेगा।
चेयरमैन सीएस सेट्टी ने बताया है कि ये नई नौकरियां क्लर्क और ऑफिसर दोनों पदों के लिए होंगी। कर्मचारियों के रिटायर होने और कामकाज की जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या तय की जाएगी।
बता दें कि SBI ने वित्त वर्ष 2026 में 25,633 लोगों को नौकरी दी थी। मार्च, 2026 तक बैंक के पास 2.45 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे।
SBI बेचेगा अपनी 0.65 फीसदी हिस्सेदारी
बढ़ते इलाकों और बिजनेस हब में ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए SBI अपनी नई शाखाएं इन्हीं जगहों पर खोलेगा।
बैंक और इसकी सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड मिलकर नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (NSE) में अपनी एक फीसदी तक की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं।
इसमें SBI 0.65 फीसदी और इसकी सहायक कंपनी 0.35 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। यह बिक्री NSE के आने वाले बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के दौरान होगी।
इस साल की शुरुआत में बैंक ने अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट का कुछ हिस्सा 11,675 करोड़ रुपये में बेचा था। सेट्टी ने बताया कि फिलहाल उनकी किसी और सहायक कंपनी को बेचने की कोई योजना नहीं है।