गाैतम अडाणी की 2 कंपनियों में SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदी हिस्सेदारी
बिज़नेस
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) म्यूचुअल फंड ने 5 जून को अडाणी समूह की कंपनियों में एक बड़ा निवेश किया है। उन्होंने अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में कुल 5,747 करोड़ रुपये की बड़ी हिस्सेदारी खरीदी।
ये हिस्सेदारी अमेरिकी निवेश फर्म GQG पार्टनर्स से हासिल की है। इस सौदे से एक बार फिर साफ हो गया है कि वैश्विक निवेशक अभी भी भारत की बड़ी कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं।
शेयरों में आया उछाल
यह SBI म्यूचुअल फंड का पहला मौका नहीं है। पिछले महीने भी उसने अडाणी एंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी खरीदी थी। इस ताजा सौदे के बाद अडाणी के दोनों शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली।
अडाणी एंटरप्राइजेज 2.36 फीसदी बढ़ा, वहीं अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 3.87 फीसदी का उछाल आया। इससे साफ पता चलता है कि बड़े निवेशक अडाणी के भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त हैं।