गाैतम अडाणी की 2 कंपनियों में SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदी हिस्सेदारी बिज़नेस Jun 06, 2026

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) म्यूचुअल फंड ने 5 जून को अडाणी समूह की कंपनियों में एक बड़ा निवेश किया है। उन्होंने अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में कुल 5,747 करोड़ रुपये की बड़ी हिस्सेदारी खरीदी।

ये हिस्सेदारी अमेरिकी निवेश फर्म GQG पार्टनर्स से हासिल की है। इस सौदे से एक बार फिर साफ हो गया है कि वैश्विक निवेशक अभी भी भारत की बड़ी कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं।