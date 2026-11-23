भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक महाप्रबंधक (GM) और मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिकारी के लिए भर्तियां निकाली हैं, जिन्हें सालाना 1.6 करोड़ रुपये तक का वेतन पैकेज मिल सकता है।

बैंक अपनी टेक और AI क्षमताएं बढ़ाने के लिए 6 नए विशेषज्ञों को जोड़ना चाहता है और यह उसी योजना का हिस्सा है।

चुने गए उम्मीदवार का पैकेज उनके अनुभव, मौजूदा वेतन और तैनाती की जगह के हिसाब से तय होगा। GM पद के लिए अधिकतम पैकेज में 90 फीसदी निश्चित वेतन और 10 फीसदी वेरिएबल पे शामिल होगा। इस पहल से एसबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है।