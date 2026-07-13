SBI फंड्स के IPO की लिस्टिंग पर 16 फीसदी मुनाफे की उम्मीद

इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 89 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब यह शेयर 21 जुलाई को बाजार में लिस्ट होंगे तो उनके दाम में करीब 16 फीसदी की उछाल देखने को मिल सकती है।

कंपनी ने SBI के शेयरधारकों और अपने कर्मचारियों के लिए कुछ शेयर आरक्षित रखे हैं। इन खास निवेशकों को हर शेयर पर 54 रुपये की छूट भी मिलेगी। यह IPO आम निवेशकों के लिए खुलने से पहले ही SBI फंड्स ने बड़े संस्थागत निवेशकों से 1,655 करोड़ रुपये जुटा लिए थे।