SBI AMC के शेयरों की कीमत का अगले महीने होगा खुलासा बिज़नेस Jun 22, 2026

भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) AMC 12 जून को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी मिलने के बाद अब अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है।यह SBI और अमुंडी इंडिया होल्डिंग की साझा कंपनी है, जो जुलाई में अपने IPO का प्राइस बैंड बताएगी। आम किसी खास स्कीम पर रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स से अलग AMC के शेयर खरीदने से आपको कंपनी की पूरी ग्रोथ में हिस्सेदारी मिलती है।