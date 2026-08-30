SBI और इसकी सहायक कंपनी NSE में बेचेगी एक फीसदी हिस्सेदारी
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और उसकी सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में अपनी कुल हिस्सेदारी का एक फीसदी तक आने वाले आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए बेचने की योजना बना रही हैं।
वह NSE में अपनी कुल 7.56 फीसदी हिस्सेदारी में से ऐसा करेंगी। इसमें SBI अपनी 0.65 फीसदी और उसकी सहायक कंपनी 0.35 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।
होम लोन 10 लाख करोड़ रुपये के करीब
हिस्सेदारी की सटीक बिक्री इस बात पर निर्भर करेगी कि IPO के दौरान दूसरे NSE शेयरधारक कैसे शामिल होते हैं। इस बीच, SBI का होम लोन पोर्टफोलियो इस तिमाही में 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है।
यह कर्जदारों की मजबूत मांग और उन पर भरोसे की वजह से संभव हो रहा है। बैंक के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने SBI के होम लोन को पूरे भारत में इतना लोकप्रिय बनाने का श्रेय पारदर्शी प्राइसिंग और सावधानीपूर्वक समीक्षा को दिया।