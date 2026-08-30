SBI और इसकी सहायक कंपनी NSE में बेचेगी एक फीसदी हिस्सेदारी

हिस्सेदारी की सटीक बिक्री इस बात पर निर्भर करेगी कि IPO के दौरान दूसरे NSE शेयरधारक कैसे शामिल होते हैं। इस बीच, SBI का होम लोन पोर्टफोलियो इस तिमाही में 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है।

यह कर्जदारों की मजबूत मांग और उन पर भरोसे की वजह से संभव हो रहा है। बैंक के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने SBI के होम लोन को पूरे भारत में इतना लोकप्रिय बनाने का श्रेय पारदर्शी प्राइसिंग और सावधानीपूर्वक समीक्षा को दिया।