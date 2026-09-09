स्बरबैंक ने इनोप्रोम में AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी का किया प्रदर्शन

इस शो का मुख्य आकर्षण एक खनिज के अंदर स्थापित की गई फोटोनिक चिप थी, जिसे डिजिटल युग का नया सोना माना जा रहा है। स्बरबैंक ने एक ऐसी ऑप्टिकल कंप्यूटिंग यूनिट भी दिखाई, जो कम ऊर्जा में बहुत तेजी से डाटा प्रोसेस कर सकती है।

इसके साथ ही उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित गीगाएजेंट भी पेश किया, जो अपने आप उबाऊ कागजी काम संभाल सकता है।

भारत और रूस के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने तेज सीमा-पार भुगतान और रुपये में लेन-देन के लिए खास टूल भी पेश किए। इसके अलावा, उन्होंने स्मार्ट होम गैजेट्स और कचरा प्रबंधन के समाधान भी प्रदर्शित किए, जिनका लक्ष्य भारत की शहरी चुनौतियों से निपटना है।