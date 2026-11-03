सऊदी अरामको का मुनाफा तीसरी तिमाही में 34.6 फीसदी बढ़ा

इस साल की शुरुआत में क्षेत्र में हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से इस संघर्ष ने दुनियाभर में ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम शिपिंग मार्ग अब कड़ी सुरक्षा में हैं। अमेरिकी नौसेना के जहाज तेल निर्यात की सुरक्षा कर रहे हैं। अरामको के मजबूत नतीजों के बावजूद सऊदी अरब को इस साल बजट घाटा होने की आशंका है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी अनुमान लगाया है कि इस साल उसकी अर्थव्यवस्था 3.3 फीसदी तक सिकुड़ जाएगी। यह सब दिखाता है कि इन तनावों का असर केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश को प्रभावित कर रहा है।