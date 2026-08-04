सऊदी अरामको का मुनाफा 33 फीसदी उछलकर करीब 3,200 अरब रुपये पहुंचा

सऊदी अरामको ने 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है, जिसमें कंपनी के मुनाफे में 33 फीसदी की बड़ी उछाल दर्ज की गई।

इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 33.4 अरब डॉलर (करीब 3,200 अरब रुपये) तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 25.2 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) था।

मुनाफे में यह भारी बढ़ोतरी तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण हुई, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति में रुकावट आने से तेल की कीमत करीब 97 डॉलर (करीब 9,200 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।