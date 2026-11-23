मेटा ने शॉप पे और पेपाल को भुगतान विकल्पों के तौर पर जोड़ने की योजना का ऐलान किया है, वहीं अमेजन अपनी साइट पर खरीदारी को और भी आसान बनाने के लिए एलेक्सा फॉर शॉपिंग को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं योग्य शॉपिफाई मर्चेंट अब ग्राहकों को सीधे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के भीतर ही चेकआउट करने की सुविधा दे सकते हैं।

नडेला का मानना है कि रिटेलर्स को अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए और ग्राहकों से जुड़ने के तरीके पर फिर से सोचना चाहिए।

इसकी वजह यह है कि आने वाले समय में ज्यादातर लोग विज्ञापनों या पुराने तरीके से ब्राउज करने की बजाय AI एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे।