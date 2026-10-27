सर्वम और रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए AI ऐप बनाने के लिए मिलाया हाथ
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप सर्वम ने भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ एक 5 साल का समझौता किया है। इस करार का मकसद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अपने देश में ही AI ऐप तैयार करना है।
मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) के साथ मिलकर यह घोषणा की गई है। इस कदम से सैन्य अभियानों और प्रशिक्षण को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए और बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसानों का नियंत्रण ही प्रमुख रहेगा।
प्लेटफॉर्म से बढ़ेगा सहयोग
इस साझेदारी के तहत एक साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इससे सेना की अलग-अलग शाखाएं एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगी और मिलकर ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगी।
सर्वम के सह संस्थापक प्रत्यूष कुमार ने बताया कि उनका मकसद भारत की अपनी इंटेलिजेंस को रक्षा प्रणालियों में शामिल करना है, ताकि हमारा देश और ज्यादा सुरक्षित बन सके।