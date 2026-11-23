यह संभावित साझेदारी केवल सॉफ्टवेयर बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद बैंकिंग, सरकारी टेक्नोलॉजी और दूसरे सेक्टर्स के ग्राहकों के लिए मिलकर नए समाधान तैयार करना है।

सर्वम ने जून में होने वाली अपनी 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) की सीरीज-B फंडिंग के लिए 23.40 करोड़ डॉलर (करीब 2,100 करोड़ रुपये) की पहली क्लोजिंग का ऐलान किया।

दुनियाभर के बाजार भले ही AI स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल हो रहे हों, लेकिन डेलॉइट के साथ हाथ मिलाने से सर्वम अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से असल दुनिया में लागू कर सकेगा और उसका प्रभाव दिखा पाएगा।