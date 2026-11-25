सर्वम ने एक बहुत ही ताकतवर AI मॉडल बनाया है, जिसमें 105 अरब पैरामीटर हैं। यह AI भारत में ही पूरी सुरक्षा के साथ कोड की जांच करेगा।

इससे कंपनियों को देश के नियमों का पालन करने में आसानी होगी और उनका खर्च भी नहीं बढ़ेगा। एंटायर का प्लेटफॉर्म पहले ही स्पीड के मामले में अपने बाकी प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे है।

यह एक सेकेंड में 355 कोड पुश को संभाल सकता है। इसकी शुरुआती यूजर इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियां अपना फीडबैक दे रही हैं, ताकि भारतीय डेवलपर्स के लिए इसे और भी बेहतरीन बनाया जा सके।