मारुति सुजुकी में नेतृत्व बदलाव में बदलाव, शारदा प्रसन्ना SMP नियुक्त
मारुति सुजुकी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। शारदा प्रसन्ना नायक को 1 अक्टूबर से वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी (SMP) नियुक्त किया गया है। वे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के प्रमुख होंगे।
दूसरी तरफ, कजुनारी यामागुची ने 30 सितंबर से पूर्णकालिक निदेशक (प्रोडक्शन) का पद छोड़ दिया है। अब वे गैर-कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम करते रहेंगे।
यामागुची का यह पद छोड़ना तब हुआ, जब सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने उनका नामांकन वापस ले लिया था।
नायक की नियुक्ति के बाद शेयरों में उछाल
नायक के पास 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वे मारुति सुजुकी की निर्माण रणनीति की कमान संभालेंगे। उनका जोर कंपनी की विकास और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पर रहेगा।
उन्हें प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन और कार्बन-न्यूट्रल मैन्युफैक्चरिंग में काफी महारत हासिल है। इस नेतृत्व बदलाव के बाद मारुति के शेयर 1.18 फीसदी बढ़कर 12,017 रुपये पर पहुंच गए।
हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले अभी भी लगभग 25 फीसदी गिरे हुए हैं। ये निफ्टी 50 की करीब 13 फीसदी की गिरावट से भी ज्यादा हैं। अभी कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 3.78 लाख करोड़ रुपये है।