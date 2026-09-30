मारुति सुजुकी में नेतृत्व बदलाव में बदलाव, शारदा प्रसन्ना SMP नियुक्त

नायक के पास 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वे मारुति सुजुकी की निर्माण रणनीति की कमान संभालेंगे। उनका जोर कंपनी की विकास और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पर रहेगा।

उन्हें प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन और कार्बन-न्यूट्रल मैन्युफैक्चरिंग में काफी महारत हासिल है। इस नेतृत्व बदलाव के बाद मारुति के शेयर 1.18 फीसदी बढ़कर 12,017 रुपये पर पहुंच गए।

हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले अभी भी लगभग 25 फीसदी गिरे हुए हैं। ये निफ्टी 50 की करीब 13 फीसदी की गिरावट से भी ज्यादा हैं। अभी कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 3.78 लाख करोड़ रुपये है।