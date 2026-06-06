पश्चिमी एशिया संकट को लेकर RBI गवर्नर ने वैश्विक जोखिम की दी चेतावनी 

उभरते बाजारों की मुद्राएं हो रही कमजोर

मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि आजकल करेंसी मार्केट काफी अस्थिर है, जहां उभरते बाजारों की कई मुद्राएं अपनी कीमत गंवा रही हैं।

हालांकि, उनका मानना है कि भारत इस मामले में मजबूत स्थिति में है। इसकी वजह मजबूत बुनियादी कारक और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का स्थिर रहना है।

उन्होंने आगे आने वाले कुछ संभावित उतार-चढ़ावों के लिए भी आगाह किया, जिसमें कमजोर मानसून या अल नीनो का असर शामिल है। मगर, उन्होंने यह भी बताया कि भारत का केंद्रीय बैंक अभी ब्याज दरों को स्थिर बनाए हुए है और किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।