साइबर हमलों से आपका पैसा बचाने के लिए RBI ने बताया 5-सूत्री 'रक्षा कवच'

मल्होत्रा ने अपनी 5 सूत्री रणनीति साझा की। इसमें वित्तीय संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत बनाना, जोखिमों को पहचानने के लिए डाटा को बेहतर करना और यह समझना शामिल है कि कोई दिक्कत पूरे वित्तीय सिस्टम में कैसे फैल सकती है?

वे चाहते हैं कि बैंक से लेकर पेमेंट ऐप्स तक सभी मिलकर काम करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा और बढ़ाएं।

उनका कहना है कि अगर, सब कुछ सही रहा तो वित्तीय स्थिरता इतनी मजबूत हो जानी चाहिए कि हमें उसके होने का अहसास भी न हो वह बस अपना काम करती रहे।