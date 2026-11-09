सैमसंग टेक्सास की चिप फैक्ट्री में दिसंबर से शुरू करेगी ट्रायल उत्पादन
सैमसंग टेक्सास के टेलर शहर में अपनी एकदम नई चिप फैक्टरी में ट्रायल उत्पादन शुरू करने के लिए लगभग तैयार है। यह काम संभवतः दिसंबर के मध्य या अंत तक शुरू हो सकता है।
फिलहाल, कंपनी वहां उपकरण लगाने और उन्हें जांचने में व्यस्त है, ताकि 2027 में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से पहले सब कुछ ठीक से काम करे। यह कदम अमेरिका के टेक बाजार में सैमसंग की मौजूदगी बढ़ाने की एक बड़ी पहल है।
टेस्ला से AI6 चिप्स के लिए सौदा
टेलर की यह फैक्टरी टेस्ला के लिए अगली पीढ़ी की AI6 चिप्स तैयार करेगी। यह 16.5 अरब डॉलर (करीब 1,500 अरब रुपये) के एक बड़े सौदे का हिस्सा है।
इस प्लांट को वैसे तो 2024 में शुरू होना था, लेकिन देरी के कारण अब यह 2026 के आखिर तक पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा।
सैमसंग 2030 तक अमेरिका में एक और प्लांट लगाने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी एटचिंग और आयन इम्प्लांटेशन जैसे खास कामों के लिए इंजीनियर्स की भर्ती भी कर रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे लोगों को उनकी जॉब बोर्ड पर नजर रखनी चाहिए।