सैमसंग टेक्सास की चिप फैक्ट्री में दिसंबर से शुरू करेगी ट्रायल उत्पादन

टेलर की यह फैक्टरी टेस्ला के लिए अगली पीढ़ी की AI6 चिप्स तैयार करेगी। यह 16.5 अरब डॉलर (करीब 1,500 अरब रुपये) के एक बड़े सौदे का हिस्सा है।

इस प्लांट को वैसे तो 2024 में शुरू होना था, लेकिन देरी के कारण अब यह 2026 के आखिर तक पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा।

सैमसंग 2030 तक अमेरिका में एक और प्लांट लगाने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी एटचिंग और आयन इम्प्लांटेशन जैसे खास कामों के लिए इंजीनियर्स की भर्ती भी कर रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे लोगों को उनकी जॉब बोर्ड पर नजर रखनी चाहिए।