सैमसंग ने भारत में शुरू किया लैपटॉप का निर्माण

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सैमसंग अधिकारियों से बैठक के बाद कहा था कि "सैमसंग प्रतिभा और नवाचार के बल पर भारत में अपने उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरणों के निर्माण का विस्तार जारी रखे हुए है।" इसके अलावा इस साल की शुरुआत में कंपनी के अध्यक्ष और मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस के प्रमुख टीएम रोह ने बताया था कि कंपनी ने भारत में लैपटॉप निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है।

मोबाइल फोन

मोबाइल फोन निर्माण में है कंपनी का दबदबा

वैश्विक स्तर पर सैमसंग की भारत में दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माण यूनिट है और यह ऐपल के बाद देश से हैंडसेट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से सैमसंग भारत में दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है, लेकिन लैपटॉप सेगमेंट में पहचान नहीं बना पाई है। साइबरमीडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ टैबलेट PC सेगमेंट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।