शीर्ष-10 में से 5 कंपनियों की बाजार हैसियत बढ़ी, जानिए कितना हुआ फायदा 

शीर्ष-10 में से 5 कंपनियों की बाजार हैसियत बढ़ी, जानिए कितना हुआ फायदा
क्या है खबर?
देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 5 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 60,675 करोड़ रुपये बढ़ा है। इनमें से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और HDFC बैंक इक्विटी में सकारात्मक रुझान के अनुरूप सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियां रही हैं। दूसरी तरफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) समेत 5 कंपनियों को नुकसान हुआ है। पिछले सप्ताह छुट्टियों के कारण कम कारोबार के कारण सेंसेक्स 739.87 अंक या 0.92 प्रतिशत और निफ्टी में 268 अंक या 1.10 प्रतिशत चढ़ा।
फायदा
इन कंपनियों ने पूंजीकरण में उठाया फायदा
भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,445 करोड़ रुपये बढ़कर 7.63 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो शीर्ष-10 कंपनियों में सबसे अधिक है। साथ ही HDFC बैंक का पूंजीकरण 14,083 करोड़ रुपये बढ़कर 15.28 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा इंफोसिस का पूंजीकरण 9,887 करोड़ बढ़कर 6.01 लाख करोड़, भारती एयरटेल का 8,410 करोड़ बढ़कर 10.68 लाख करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 7,848 करोड़ बढ़ने के बाद 18.59 लाख करोड़ रुपये हो गया।
नुकसान
LIC को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान
पिछले सप्ताह भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बाजार पूंजीकरण 15,306 करोड़ रुपये घटकर 5.61 करोड़ रुपये रह गया। साथ ही बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत 9,601 करोड़ घटकर 5.35 लाख करोड़ रुपये रह गई, जबकि ICICI बैंक का पूंजीकरण 6,513 करोड़ घटकर 10.18 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसके अलावा TCS का मूल्यांकन 4,558 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3,630.12 करोड़ रुपये घटा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब बरकरार रखा है।