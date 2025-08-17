शीर्ष-10 में से 5 कंपनियों की बाजार हैसियत बढ़ी, जानिए कितना हुआ फायदा 

फायदा

इन कंपनियों ने पूंजीकरण में उठाया फायदा

भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,445 करोड़ रुपये बढ़कर 7.63 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो शीर्ष-10 कंपनियों में सबसे अधिक है। साथ ही HDFC बैंक का पूंजीकरण 14,083 करोड़ रुपये बढ़कर 15.28 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा इंफोसिस का पूंजीकरण 9,887 करोड़ बढ़कर 6.01 लाख करोड़, भारती एयरटेल का 8,410 करोड़ बढ़कर 10.68 लाख करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 7,848 करोड़ बढ़ने के बाद 18.59 लाख करोड़ रुपये हो गया।