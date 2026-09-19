सैमसंग के इनोवेशन सेंटर से 2,000 युवाओं को मिलेगा AI का व्यावहारिक कौशल

यह इनोवेशन कैंपस अब अपने चौथे साल में है। इसने अब तक कर्नाटक के 3,000 से ज्यादा युवाओं को व्यावहारिक तकनीकी कौशल सिखाए हैं।

इस साल खास तौर पर 18 से 25 साल के युवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सैमसंग में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस और कॉर्पोरेट सिटिजनशिप के प्रमुख शुभम मुखर्जी ने बताया कि भारत के नवाचार के भविष्य के लिए तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाना बहुत जरूरी है। खासकर तब जब कंपनी यहां अपने 30 साल पूरे कर रही है।

मंत्री रेड्डी ने यह भी कहा कि ऐसी साझेदारियां छात्रों को आज के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से वास्तविक दुनिया के कौशल दिलाने में अहम हैं।