सैमसंग के इनोवेशन सेंटर से 2,000 युवाओं को मिलेगा AI का व्यावहारिक कौशल
सैमसंग इंडिया ने हाल ही में कर्नाटक में सैमसंग इनोवेशन कैंपस की शुरुआत की है, ताकि 2,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में व्यावहारिक कौशल सिखाया जा सके।
17 सितंबर को इसे बेंगलुरु की नृपतुंगा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। कर्नाटक में AI-आधारित इकोसिस्टम बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है।
इस मौके पर कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रेड्डी और नृपतुंगा यूनिवर्सिटी के कई वरिष्ठ शिक्षाविद मौजूद थे।
3,000 से ज्यादा युवाओं को पहुंचाया फायदा
यह इनोवेशन कैंपस अब अपने चौथे साल में है। इसने अब तक कर्नाटक के 3,000 से ज्यादा युवाओं को व्यावहारिक तकनीकी कौशल सिखाए हैं।
इस साल खास तौर पर 18 से 25 साल के युवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सैमसंग में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस और कॉर्पोरेट सिटिजनशिप के प्रमुख शुभम मुखर्जी ने बताया कि भारत के नवाचार के भविष्य के लिए तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाना बहुत जरूरी है। खासकर तब जब कंपनी यहां अपने 30 साल पूरे कर रही है।
मंत्री रेड्डी ने यह भी कहा कि ऐसी साझेदारियां छात्रों को आज के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से वास्तविक दुनिया के कौशल दिलाने में अहम हैं।