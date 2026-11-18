स्वान डिफेंस फिलहाल नॉर्वे की कंपनी के 6 टैंकर और NEO फंड के 4 बल्क कैरियर बनाने के ऑर्डर पूरे कर रही है।

इसके अलावा, कंपनी 4 मध्यम आकार के उत्पाद टैंकर बनाने के ठेके के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है।

सैमसंग भारत में नए शिपयार्ड और केरल में जहाजों के हिस्से बनाने की इकाई के लिए कोचीन शिपयार्ड के साथ साझेदारी तलाश रही है। इससे भारत में जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है।