AI की लहर के बीच दूसरी तिमाही में सैमसंग का मुनाफा 18 गुना बढ़ने का अनुमान

मेमोरी चिप्स की कीमतों में आया उछाल

HSBC के अनुसार, पिछली तिमाही में मेमोरी चिप्स की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। DRAM की कीमतों में 40 फीसदी से ज्यादा और NAND की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।

इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सैमसंग (SK ग्रुप के साथ) 4 नए कारखाने बनाने में 8 लाख अरब वॉन (करीब 49,000 अरब रुपये) का निवेश करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, ऐसी चर्चा भी है कि सैमसंग, एंथ्रॉपिक के साथ मिलकर एक कस्टम AI चिप बना रही है।