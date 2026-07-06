AI की लहर के बीच दूसरी तिमाही में सैमसंग का मुनाफा 18 गुना बढ़ने का अनुमान
सैमसंग अपनी दूसरी तिमाही में 18 गुना ज्यादा मुनाफा दर्ज करने वाली है। इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप्स की दुनियाभर में बढ़ती मांग है, जो ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को पावर दे रही है। मंगलवार (7 जुलाई) को कंपनी के कमाई के आंकड़े आने वाले हैं।
निवेशकों को उम्मीद है कि ये शानदार नतीजे बाजार में अत्यधिक सप्लाई और AI में किए गए बड़े निवेश को लेकर उनकी चिंताओं को शांत करेंगे।
मेमोरी चिप्स की कीमतों में आया उछाल
HSBC के अनुसार, पिछली तिमाही में मेमोरी चिप्स की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। DRAM की कीमतों में 40 फीसदी से ज्यादा और NAND की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।
इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सैमसंग (SK ग्रुप के साथ) 4 नए कारखाने बनाने में 8 लाख अरब वॉन (करीब 49,000 अरब रुपये) का निवेश करने की योजना बना रही है।
इसके अलावा, ऐसी चर्चा भी है कि सैमसंग, एंथ्रॉपिक के साथ मिलकर एक कस्टम AI चिप बना रही है।