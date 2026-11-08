AI की जबरदस्त मांग के कारण सैमसंग नकद संपत्ति 2 लाख अरब वॉन के पार

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बड़ा वित्तीय मुकाम हासिल कर लिया है। यह दक्षिण कोरिया की पहली कंपनी है, जिसने करीब 2 लाख अरब वॉन या 146.6 अरब डॉलर (करीब 14,000 अरब रुपये) का नकद आरक्षित निधि (कैश रिजर्व) पार कर लिया है।

यह बढ़त मुख्य तौर पर सेमीकंडक्टर बिजनेस में आई तेजी की वजह से हुई है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग के चलते।

पिछले एक साल में कंपनी ने अपने रिजर्व को लगभग दोगुना कर लिया है। पिछली तिमाही में ही इसमें 24,800 अरब वॉन (करीब 1,700 अरब रुपये) की बढ़ोतरी हुई।