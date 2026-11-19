कोरवीव जैसी नियोक्लाउड कंपनियां भारी कर्ज लेकर तेजी से विस्तार कर रही हैं। इससे कुछ निवेशक चिंतित हैं, खासकर तब, जब AI की मांग धीमी पड़ सकती है।

एनवीडिया में हाल ही में एक बड़े अधिकारी के कंपनी छोड़ने से छोटे खिलाड़ियों की चिंताएं और बढ़ गई हैं, लेकिन सैमसंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष कांग सुक-चाए का कहना है कि AI निवेश की यह लहर पिछली बबल्स से अलग है। इसकी वजह यह है कि इसे असली मांग और लंबी अवधि के सौदों का सहारा मिल रहा है।

इसके अलावा, कंपनी का मानना है कि चिप की कमी अभी बनी रहेगी। वह जनवरी, 2027 में अपने शेयरधारकों के लिए एक वापसी पैकेज का ऐलान करेगी, जिसमें नकद लाभांश और शेयर बायबैक शामिल होंगे।