सैमसंग-शाओमी ने 41 स्मार्टफोन की कीमतों में किया 4,000 रुपये तक इजाफा

सबसे ज्यादा असर सस्ते मॉडल (बजट फोन) पर पड़ा है। सैमसंग का गैलेक्सी A06 अब पहले जितना सस्ता मिलना मुश्किल हो गया है, वहीं, शाओमी के रेडमी A7 प्रो 5G की कीमत में तो सबसे ज्यादा 18.75 फीसदी का उछाल आया है।

भले ही 30,000 रुपये से 60,000 रुपये वाले मिड-रेंज फोन की काफी चर्चा है, लेकिन कुल मिलाकर फोन की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है।

खुदरा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के बीच सही कीमतों के साथ-साथ फाइनेंसिंग (EMI) के बेहतर विकल्पों की भी मांग कर रहे हैं।

अगर, आप जल्दी करें तो शायद अभी भी दुकानों में आपको बढ़ी हुई कीमतों से पहले का स्टॉक मिल जाए, लेकिन जैसे-जैसे दूसरे ब्रांड भी कीमतें बढ़ाएंगे फोन खरीदना और महंगा होता जाएगा।