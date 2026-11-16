सैमसंग-शाओमी ने 41 स्मार्टफोन की कीमतों में किया 4,000 रुपये तक इजाफा
सैमसंग और शाओमी ने 16 नवंबर से अपने 41 स्मार्टफोन के दाम बढ़ा दिए हैं। इन फोन की कीमतों में 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
यह कदम एक मुश्किल त्योहारों के सीजन के बाद उठाया गया है, जब कंपोनेंट की लागत बढ़ गई थी और बिक्री में भी 18 से 20 फीसदी तक की भारी गिरावट आई थी। ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसे दूसरे ब्रांड भी जल्द ही इसी तरह कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
बजट फोन पर बढ़ी कीमतें
सबसे ज्यादा असर सस्ते मॉडल (बजट फोन) पर पड़ा है। सैमसंग का गैलेक्सी A06 अब पहले जितना सस्ता मिलना मुश्किल हो गया है, वहीं, शाओमी के रेडमी A7 प्रो 5G की कीमत में तो सबसे ज्यादा 18.75 फीसदी का उछाल आया है।
भले ही 30,000 रुपये से 60,000 रुपये वाले मिड-रेंज फोन की काफी चर्चा है, लेकिन कुल मिलाकर फोन की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है।
खुदरा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के बीच सही कीमतों के साथ-साथ फाइनेंसिंग (EMI) के बेहतर विकल्पों की भी मांग कर रहे हैं।
अगर, आप जल्दी करें तो शायद अभी भी दुकानों में आपको बढ़ी हुई कीमतों से पहले का स्टॉक मिल जाए, लेकिन जैसे-जैसे दूसरे ब्रांड भी कीमतें बढ़ाएंगे फोन खरीदना और महंगा होता जाएगा।