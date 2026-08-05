सैमसंग और SK हाईनिक्स चीनी कंपनियों से खरीद सकती है चिप निर्माण उपकरण

अगर, सैमसंग या SK हाईनिक्स AMEC के उपकरणों का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो इससे उसकी प्रतिष्ठा को काफी बढ़ावा मिल सकता है।

इसकी बड़ी वजह यह है कि चीनी उपकरण स्थापित विदेशी सप्लायर्स की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक सस्ते होते हैं और चिप बनाने की टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने अच्छी तरक्की की है, लेकिन चीनी सप्लायर्स के सामने कई बड़ी रुकावटें भी हैं।

इनमें लंबी प्रमाणन प्रक्रियाएं, छोटा सर्विस नेटवर्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी चिंताएं और वाशिंगटन की तरफ से संभावित राजनीतिक दबाव शामिल हैं।

ये सब ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका और चीन के बीच चल रही चिप की जंग पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में लगातार उथल-पुथल मचा रही है।