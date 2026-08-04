समही होटल्स का मुनाफा 30 फीसदी उछला, फिर भी शेयर लुढ़के

इस तिमाही में होटल के कमरों में बुकिंग काफी ज्यादा रही। ऑक्यूपेंसी दर करीब 74.2 से बढ़कर 79.3 फीसदी पर पहुंच गई है। इसी कारण प्रति कमरा कमाई में भी 9.6 फीसदी का उछाल आया।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशीष जाखनवाला ने इस बढ़ोतरी का श्रेय बिजनेस ट्रैवल और इवेंट्स में आई तेजी को दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर कुछ परेशानियां होने के बावजूद यह ग्रोथ हासिल हुई। समही भारत में 31 होटल चलाती है, जो मैरियट और IHG जैसे बड़े ब्रांड्स के तहत काम करते हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030 तक वह अपने ज्यादा कमरों को लग्जरी श्रेणी में ले आए।