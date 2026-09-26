फोनपे के CEO बोले- आवाज पर आधारित AI टूल्स भविष्य में होंगे अहम

निगम को लगता है कि जब शेयर बाजार अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों की तुलना करेगा, तब बहुत-सी कंपनियों को असलियत का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए डाटा इकट्ठा करना और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच बनाना बेहद जरूरी है।

अपनी तेजी से बढ़ती तरक्की के बाद भी फोनपे अभी भी एक स्टार्टअप की तरह ही काम कर रहा है। कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस और समझदारी से लोन के क्षेत्र में कदम रखकर अपनी वित्तीय सेवाओं को बड़े पैमाने पर फैलाना चाहती है।