फोनपे के CEO बोले- आवाज पर आधारित AI टूल्स भविष्य में होंगे अहम
फोनपे के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) समीर निगम मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बेवजह का शोर नहीं मचाया गया है।
उनका कहना है कि कंपनियां मूल्यांकन जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक स्टार्टअप इवेंट में बात करते हुए उन्होंने आने वाले समय को लेकर अपनी राय रखी। उनके मुताबिक, आवाज पर आधारित AI टूल्स, खासकर वे जो स्थानीय भाषाओं में काम करते हैं, आने वाले समय में तकनीक के साथ हमारे जुड़ाव का सबसे अहम जरिया बनेंगे।
स्टार्टअप की तरह काम कर रही कंपनी
निगम को लगता है कि जब शेयर बाजार अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों की तुलना करेगा, तब बहुत-सी कंपनियों को असलियत का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए डाटा इकट्ठा करना और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच बनाना बेहद जरूरी है।
अपनी तेजी से बढ़ती तरक्की के बाद भी फोनपे अभी भी एक स्टार्टअप की तरह ही काम कर रहा है। कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस और समझदारी से लोन के क्षेत्र में कदम रखकर अपनी वित्तीय सेवाओं को बड़े पैमाने पर फैलाना चाहती है।