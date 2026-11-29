लियांग को यह आइडिया तब आया, जब वे खुद अंग्रेजी सीखने के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते थे। इस छोटे से समाधान ने ही उनके स्टार्टअप की नींव रखी।

Otter.ai शुरू करने से पहले सैम लियांग सिस्को और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी पिछली कंपनी को तो अलीबाबा को बेच भी दिया था।

आज दुनियाभर में 4 करोड़ से ज्यादा लोग Otter.ai का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी लियांग बेहद साधारण जिंदगी जीते हैं। वे अर्नोल्ड श्वार्जनेगर की रेसिपी से बनी स्मूदी पीना पसंद करते हैं और खाली समय में मैराथन दौड़ते हैं।