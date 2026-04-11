सैम ऑल्टमैन ने अपने परिवार की एक फोटो शेयर की है

सैम ऑल्टमैन ने घर पर हुए हमले पर दी प्रतिक्रिया, परिवार की फाेटो की शेयर

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन के सैन फ्रांसिस्को स्थित घर पर मोलोटोव कॉकटेल (एक तरह का पेट्रोल बंम) से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 20 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी प्रमुख ने अपने निजी ब्लॉग पर अपने परिवार की फोटो शेयर करने के साथ घटना के बारे में लिखा है। इस तस्वीर में उनके पति ओलिवर मुलहेरिन और बच्चे को दिखाया गया है।